Как в Америке: российские цены на обновленный Cadillac CT6 — журнал За рулем

Как в Америке: российские цены на обновленный Cadillac CT6

В продаже автомобиль появится в ближайшее время.

Cadillac CT6
Cadillac CT6

Cadillac > CT6

Материалы по теме
5 фактов о новом лимузине Дональда Трампа. Круче ли он Ауруса Путина?

Обновленный Cadillac CT6 будет представлен на нашем рынке в двух комплектациях —Sport и Platinum. Стоимость первой составляет 4,85 млн рублей, а второй — 5,69 млн рублей.

Обе версии оснащаются бензиновым двигателем V6 объемом 3,6 литра мощностью в 335 л.с. и 386 Нм. Мотор имеет функцию частичного отключения цилиндров Active Fuel Management и систему Старт/Стоп. Крутящий момент мотора передается на все колеса автомобиля через 10-ступенчатый автомат.


Богатая базовая комплектация располагает светодиодными фарами, наружной подсветкой, системами бесконтактного открывания багажника и кругового обзора, 10,2-дюймовым сенсорным экраном, системами ночного видения и предотвращения столкновений, креслами с подогревом и вентиляцией, панорамным люком с электроприводом, шторками с электроприводом, климат-контроль и многое другое.


В топовой комплектации автомобиль оснащен 12,3-дюймовым дисплеем, мультимедийной системой для задних пассажиров с двумя 10,2-дюймовыми экранами, а также креслом водителя с вибропредупреждением, задними сиденьями с электрорегулировкой и массажем, ионизатором воздуха и многими другими системами и функциями.

Обновленный Cadillac CT6 уже доступен к заказу.

Как в Америке: российские цены на обновленный Cadillac CT6

Фото: Cadillac

Как в Америке: российские цены на обновленный Cadillac CT6
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Cadillac CT6

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые