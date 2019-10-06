Кроссоверы сентября: десятка самых популярных — журнал За рулем

Кроссоверы сентября: десятка самых популярных

По итогам продаж девяти месяцев лидирует на российском рынке Hyundai Creta, продажи которой немного выросли относительно сентября прошлого года.

Материалы по теме
Топ-25: вот какие автомобили мы покупали в сентябре
За лидером десятки самых продаваемых кроссоверов и внедорожников октября (Hyundai Creta — 6408 проданных автомобилей; +9%) расположилась Lada 4x4 — 3218 штук (+1%). На третьей строчке — Volkswagen Tiguan — 3193 штуки (+8%), далее Renault Duster — 3137 шт. (-17%), Nissan Qashqai — 3111 шт. (+31%), Kia Sportage — 3063 шт. (+25%), Mitsubishi Outlander — 2412 шт. (+13%), Mazda CX-5 — 2349 шт. (+24%), Skoda Kodiaq — 2297 (+3%) и замыкает топ-10 — Nissan X-Trail с результатом 2290 штук (-4%), сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

Кроме Дастера и Икстрейла все автомобили ведущей десятки продемонстрировали положительную динамику. Больше всего выросли продажи у Nissan Qashqai — на 742 автомобиля, а  Дастеров в сентябре купили на 643 автомобиля меньше, чем в том же месяце прошлого года, интерес к модели явно угасает.

По итогам девяти месяцев 2019 года лидером списка ведущих SUV также является Hyundai Creta с показателем 51 969 реализованных машин (+5%).

Всего в России за сентябрь было реализовано 157 129 новых автомобилей, что на 0,2% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Фото: Hyundai

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые