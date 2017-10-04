«Веселые» гастроли: столичный блогер устроил заезд на Gelandewagen в Самаре — журнал За рулем

«Веселые» гастроли: столичный блогер устроил заезд на Gelandewagen в Самаре

По Волжскому проспекту города поздно вечером на большой скорости пронесся кортеж автомобилей, возглавлял который красный Гелендваген.


Заезд по ночной Самаре устроил столичный инстаблогер Гусейн Гасанов, сообщила «Комсомольская правда». Произошло это в ночь с субботы на воскресенье. Ни о каком соблюдении правил, разумеется, речи не было: автомобили кортежа вылетали на встречную полосу, громко сигналили, пересекали двойную сплошную и подрезали друг друга. Очевидцы говорят, что на некоторых машинах даже были установлены мигалки.

Горожан возмутила выходка заезжего блогера, жители собираются обратиться в прокуратуру с жалобой на лихачей. В соцсетях стали появляться видео ночного заезда.

Гусейн Гасанов ведет свой блог в Инстаграме, где снимает короткие видео, у него числится 11 млн подписчиков. Прославился он после розыгрыша красного Гелендвагена в Инстаграме весной 2019 года.

Видео: YouTube

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