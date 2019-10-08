В сентябре этого года рост спроса на китайские автомобили составил 18% — обновление модельных рядов не прошло впустую.

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В первый месяц осени этого года спрос на автомобили китайских брендов вырос на рекордные 18,2%, что можно связать с относительно невысокой стоимостью этих машин и появлением на российском рынке ряда современных новинок. Всего за 30 дней было куплено 3553 автомобиля — ежедневно приобреталось по 118 машин (118,43).

Самой популярной маркой в России стала Haval, предлагающая люксовые кроссоверы по цене от 1 108 400 до 2 782 000 рублей. Спрос на автомобили этого бренда вырос в 5,5 раза, а за месяц было реализовано 1175 машин Haval, пишет «Автостат». На втором месте по популярности оказались автомобили Geely (от 750 990 до 1 663 000 рублей). Продажи этого бренда увеличились в 2,2 раза и составили 803 штук. Третье место досталось автомобилям Chery (от 673 000 до 1 369 900 рублей), которых за месяц было куплено 602 — на 39% больше, чем в сентябре прошлого года.

На пятом и четвертом местах оказались автомобили Changan, которых было продано в 2,2 раза больше (309 машин), и Lifan, спрос на которые увеличился на 82%, до 234 реализованных автомобилей.

Во вторую пятерку вошли бренды FAW, продавший 210 машин (+110%), DFM, автомобили которого купили лишь 102 человека (-23%), также теряющий покупателя Zotye, дилеры которого реализовали 67 машин (-75%), Brilliance, продавший лишь 38 автомобилей, но показавший рост на 217%, и Foton с результатом 11 купленных машин (-58%).

Всего за три квартала 2019 года российские автомобилисты купили 26 098 машин китайского производства, что на 4,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Продажи автомобилей китайских брендов в сентябре 2019 г.

Место Марка Продано, шт. Изменение к сентябрю 2018 г., % 1 Haval 1175 550 2 Geely 803 220 3 Chery 602 39 4 Changan 309 220 5 Lifan 234 82 6 FAW 210 110 7 DFM 102 —23 8 Zotye 67 —75 9 Brilliance 38 217 10 Foton 11 —58

Китайские автопроизводители переходят на турбированные двигатели, у которых есть одна общая проблема.

Фото: Haval