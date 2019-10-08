Как это трогательно: мотоциклист спасает котенка на дороге

Откуда на шоссе взялся малыш, осталось загадкой.

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В подписи к видео говорится, что испуганный котенок бродил по дороге и, когда представилась возможность, быстро забрался под остановившуюся машину.

К счастью, это заметил проезжавший мимо мотоциклист, он привлек внимание женщины за рулем легковушки, и вместе они начали вызволять малыша, на что им потребовалось около часа. Мотоциклисту даже пришлось лезть под машину.

Тем не менее спасательная операция благополучно завершилась, котенка вытащили, и он тут же обрел хозяйку в лице автомобилистки, которая чуть на него не наехала.

Однажды рыжий котенок попал в пружину подвески Land Cruiser Prado и проехал вниз головой около 70 км.



Видео: YouTube