Несмотря на то что данное исследование было проведено в Британии, оно актуально и для России.

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Неудобные автокресла обходятся британской экономике в миллиарды фунтов в год, к такому выводу пришли исследователи британского подразделения компании Volvo.

Из 32,4 миллиона человек, работающих в Великобритании, 68% ездят на работу на автомобиле. Опрос более 2 тысяч водителей показал, что 12% из них из-за болей в спине, вызванных некачественными автомобильными креслами, вынуждены были пропускать на работе до двух дней, а 13% пришлось отпрашиваться и до четырех дней. Для 5% боли в спине стали причиной взять больничный или отпроситься на неделю, а еще 5%, что эквивалентно 2,2 млн водителей, и того больше. Ежегодный ущерб экономике страны из-за этого составляет 8,8 млрд фунтов стерлингов.

Из-за радикулита около трети водителей были вынуждены обратиться за помощью к врачу или физиотерапевту, что в итоге вылилось в 191,94 млн фунтов стерлингов.

Половина опрошенных мужчин признались, что по крайней мере один день в неделю не садятся за руль, чтобы отдохнуть от болей в спине, среди женщин так делают лишь 25%.

В Volvo Car UK утверждают, что боль в спине из-за некачественных автомобильных сидений — это гораздо бо́льшая проблема, чем об этом принято думать.

Кроме того, ученые обнаружили, что нежные вибрации автокресел во время вождения убаюкивают мозг и тело, что небезопасно.



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