Lada XRAY с автоматом нужна девяти покупателям из ста

Эта пропорция характерна и для других моделей Lada, которые могут оснащаться автоматическими трансмиссиями.

Материалы по теме Первая Лада с вариатором: большой тест-драйв

Продажи Lada XRAY за 8 месяцев 2019 года составили 18 912 автомобилей. Из них автоматической трансмиссией были оснащены 1695 машин, включая внедорожную версию Cross, узнали в «Автостате». Таким образом, только 9% покупателей решили приобрести XRAY с автоматом, или девять из ста.

Внедорожных версий Lada XRAY Cross с автоматом было продано 658 штук, начиная с июля этого года, когда такой вариант автомобиля появился в продаже. Напомним, что в качестве автоматической трансмиссии выступает модернизированный вариатор Jatco, который идет в паре со 113-сильным двигателем Renault Nissan объемом 1,6 литра. За неполные два месяца на эту версию пришлось 38,8% продаж всех XRAY с автоматическими коробками, что можно назвать прекрасным результатом.

Остальные 1037 автомобилей модели XRAY, которые были куплены за 8 месяцев, с января по август 2019 года, оснащены роботизированной коробкой АВТОВАЗа и вазовским же двигателем объемом 1,8 л и мощностью 122 л.с.

Следует отметить, что новое сочетание автомат-двигатель оказалось более востребованным на рынке. Это позволило снизить падение продаж модели: если в августе этого года, по сравнению с прошлогодним августом, дилеры недосчитались 1085 покупателей XRAY, то в сентябре уже только 305. Сравнивая продажи трех кварталов этого года и прошлого, аналитики отмечают спад на 4710 штук.

Примечательно, что на долю Лады Весты с автоматической трансмиссией приходится тоже 9% продаж от всех реализованных Вест.

Фото: АВТОВАЗ