По предварительной информации, стоимость кроссовера составит менее 2 млн рублей.

Выход компании GAC Motor на российский рынок ожидается давно. Сейчас идет поиск дилеров, а флагман модельного ряда — кроссовер GS8 уже получил Одобрение типа транспортного средства и готов к старту продаж.

Стало известно о том, что купить новый китайский кроссовер можно уже с декабря этого года, о чем заявили в российском представительстве компании. Автомобиль будет не единственным из модельного ряда GAC, представленным на российском рынке. Кроме него доступны кроссовер GS5 и минивэн GM8.

GAC GS8 на нашем рынке представлен в переднеприводной и полноприводной версиях с семиместным салоном, который обещает быть весьма просторным: длина кроссовера составляет 4836 мм, а колесная база — 2800 мм. Оснащаться автомобиль будет единственным турбированным бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. и объемом 2 литра, а также 6-ступенчатым автоматом Aisin.

Стоимость GAC GS8 пока не озвучена, но, по предварительным оценкам, должна составить от 1,8–2 млн рублей. Прямыми конкурентами станут машины другого китайского премиального бренда — Haval.

Узнать подробнее об оснащении и характеристиках GAC GS8 можно здесь.

Фото: GAC