Большой и китайский: новый кроссовер скоро в продаже

Автомобиль GAC GS8 получил Одобрение типа транспортного средства и будет конкурировать с большими кроссоверами.

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Одобрение типа транспортного средства нового китайского кроссовера GAC GS8, о котором мы уже писали, появилось в открытой базе Росстандарта. Это значит, что скоро GAC будет торговать не только грузовиками, но и комфортными легковыми автомобилями, а GAC GS8 станет лишь первой моделью, которую увидит российский потребитель. Напомним, что планируется вывод на наш рынок четырех моделей: кроссоверов GAC GS4, GAC GS5 и GAC GS8, а также минивэна GAC GM8.

Новый GAC GS8 на российском рынке будет представлен с единственным бензиновым турбированным двигателем объемом 2 литра и мощностью 190 л.с. и гидромеханическим 6-ступенчатым автоматом. Привод у кроссовера может быть как полным, так и передним. Этой мощности 2-тонному автомобилю должно вполне хватить.

Благодаря большой длине кузова (4836 мм), автомобиль получит 7-местный салон. Ширина машины составляет 1910 мм, высота — 1770 мм, а колесная база достигает 2800 мм.

Сборка автомобиля в России пока не планируется, поэтому стоимость кроссовера может составлять около 1,8 млн рублей. Подробнее о ценах и уровнях комплектации мы узнаем позже, накануне начала продаж.

GAC планирует продавать автомобилей больше, чем BMW, для чего приглашает дилеров к сотрудничеству.





Фото: GAC