Продать больше, чем BMW: планы нового «китайца» в России

Для реализации планов китайской компании понадобится весь ее модельный ряд и собственное производство на территории нашей страны.

Материалы по теме Новые кроссоверы из Китая: четыре модели GAC скоро у нас!

На Петербургском международном автосалоне GAC Motor представила весь свой модельный ряд не просто так. Как стало известно корреспонденту «За рулем», китайский автопроизводитель прощупывает рынок, определяя его потенциал и интерес автомобилистов к своим машинам.

Как рассказали «За рулем» в пресс-службе GAC, несмотря на отсутствие официальных заявлений со стороны руководства, экспозицию компании в Санкт-Петербурге можно рассматривать как заявление о себе и своем потенциале, а большинство представленных автомобилей, которые будут интересны российским покупателям, имеют все шансы поступить в салоны дилеров.

Минивэн GAC GM8. Появится в России этой осенью.

Этой осенью в продажу выйдут три автомобиля. Первым появится семиместный внедорожник GS8, стоимость которого в Китае в переводе на наши деньги составляет от 1,6 млн до 2,2 млн рублей. Затем появится минивэн GM8, цена которого сопоставима со стоимостью кроссовера GS8. В данный момент модель получает Одобрение типа транспортного средства. Третьей новинкой, которая также проходит процедуру сертификации, станет недорогой кроссовер GS5. Об автомобиле известно только то, что он оснащается пока лишь передним приводом и турбированными двигателями мощностью от 152 до 169 л.с. Этот кроссовер должен составить конкуренцию таким автомобилям, как Mitsubishi Outlander, цена которого в России составляет от 1,7 млн до 2,5 млн рублей.

Кроссовер GAC GS8. Появится в России этой осенью.

Кроме этих трех автомобилей в модельном ряду GAC, представленном на выставке в Санкт-Петербурге, есть также минивэн GM6, седаны GA4 и GA8, кроссоверы GS4 и GS3, а также электрокроссовер GE3 в версии 530. Познакомиться с ними можно в фотогалерее ниже.

Седан GAC GA8

В компании GAC также заявили, что планируют продавать в России 50 тыс. автомобилей ежегодно. Для достижения таких объемов трех моделей явно недостаточно. На первых порах компания намерена привозить готовые машины из Китая, а позже — организовать собственное сборочное производство на территории РФ или соседних стран.

Кроссовер GAC GS4

Желание продавать 50 тыс. автомобилей в год — серьезное заявление, несмотря на то, что это лишь 2,78% рынка. Согласно статистике AEB, столько же в 2018 году продала покидающая наш рынок компания Ford (53 234 реализованных автомобиля), а такие любимые россиянами бренды, как Mitsubishi, Mercedes-Benz, BMW и Mazda продали за год в РФ 35 619, 37 788, 45 391 и 31 683 машины соответственно. Для сравнения в своей весовой категории, китайская компания Lifan продала в России в 2018 году 15 097 автомобилей, Chery — 5611 машин, а Geely — 3352. Получится ли у GAC обойти соотечественников, покажет время.

Chery начала онлайн-продажи своих автомобилей в России через площадку AliExpress.

Zotye выведет в этом году на российский рынок два кроссовера.

Фото: GAC