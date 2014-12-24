Zotye привезет в Россию два кроссовера

В планах китайского производителя — вывод на наш рынок двух новых кроссоверов: Zotye T600 и Т700.

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В компания «Зоти Моторс Рус» подтвердили изданию «За рулем», что в этом году на рынке России появятся два новых кроссовера. Это Zotye T600 нового поколения и совершенно новый Т700, которые в данный момент готовятся к сертификации.

Так как документы еще не поданы, точная дата их появления пока неизвестна. Кроссовер T600 нынешнего поколения уже снят с производства и заменить его новым компании нужно как можно быстрее, так как автомобиль входит в пятерку самых популярных китайских кроссоверов на нашем рынке. Что касается модели T700, то этот автомобиль планируется собирать на белорусском предприятии «Юнисон», где производят и Т600. Модель будет выпускаться в двух версиях: с 5- и 7-местным салоном. Оснащать автомобиль планируют двумя двигателями на выбор, объемом 1,8 и 2 литра, мощностью 177 и 190 л.с. Работать они будут в паре либо с 5-ступенчатой механикой, либо с 6-ступенчатым роботом. Система полного привода не предусмотрена.

Zotye T700

Тем временем продажи Zotye в России растут. В январе был продан 221 автомобиль марки, что на 37% больше, чем в январе 2018 года.

Китайский производитель GAC готовит для российского авторынка сразу четыре новых автомобиля.

Geely в течение года начнет продажи в нашей стране нового кроссовера, хэтчбека и седана.

Фото: Zotye