Международный автосалон в Санкт-Петербурге: битопливный Ларгус, Гранта Кросс и китайский GAC

В Северной столице на смену выставке «Мир автомобиля» пришло мероприятие с громким официальным статусом международного автосалона. Как оказалось, на качество экспозиции это не повлияло.

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Заслуженная питерская выставка «Мир автомобиля» в этом году сменила название, концепцию и локацию. Отныне это Международный автомобильный салон в Санкт-Петербурге. Проходит он с 4 по 7 апреля в «Экспофоруме», одной из самых современных выставочных площадок в России.

Лично я не питал никаких иллюзий: другая вывеска вряд ли кардинально изменила состав участников и качество экспозиции. Иными словами, ехать на мероприятие не собирался. Однако китайская компания GAC Motor организовала пресс-тур на автосалон, и от этого шанса я не отказался. Напомню, что марка собирается начать российские продажи в конце лета — начале осени, а потому не упускает ни одного повода заявить о себе.

О поставках к нам седанов GAC не думает. И правильно: весь интерес посетителей прошел мимо них, тогда как вэны и кроссоверы на недостаток любопытствующих не жаловались.

Но, по собственному признанию китайцев, масштаб питерского автосалона они сильно переоценили. GAC оказался единственным иностранным брендом, выступающим на выставке на уровне официального представительства! Немногие другие компании (Geely, Suzuki, коммерческое подразделение Volkswagen и Peugeot) пиарят дилеры. От отечественного автопрома присутствуют Лада и ГАЗ.

GAC Motor

GAC составил экспозицию с размахом: девять моделей! Это кроссоверы, седаны, минивэны и электромобиль. Среди них — мировая премьера осеннего мотор-шоу в Гуанчжоу GAC Trumpchi GM6. Его появление у нас пока не обсуждается, продажи стартуют с трех других моделей. Я о них уже подробно рассказывал: роскошный минивэн GM8, вседорожники GS5 и GS8 (второй — семиместный и полноприводный). Осенью нам говорили еще и о GAC GS4, но эта машина пока задержится.

GAC GS8 — флагман модельного ряда марки... ...У нас он рискует оказаться самым дорогим «китайцем».

Комплектации и цены пока не объявлены. Первые, понятное дело, будут достаточно богатыми. Компания позиционирует себя как массовый премиум. Что касается стоимости, я бы ориентировался на схожие по габаритам, концепции и оснащению модели Haval. К GAC GS5 близок Haval H6, который стоит у нас от 1,19 до 1,38 млн рублей. GAC GS8 можно сравнить с Haval H9. Хотя первый чистой воды кроссовер, а второй — рамный внедорожник, размеры позволяют отнести их к одному сегменту рынка. «Девятка» оценивается в России от 2,53 до 2,78 млн рублей и, возможно, со стартом производства в Туле немного подешевеет.

Кроссовер GS5 по размерам играет в одной лиге с Хавейлом Н6. GS5 — совсем новая модель.

У вэна GM8 соперников в России нет. Сегмент доступных машин кризис выкосил полностью, а бизнес-вэны вроде Тойоты Альфард, Мерседеса V-класса и Фольксвагена Мультивэн стоят 4–5 и более миллионов рублей. Так что GAC тут может стать неплохим предложением.

Компактвэн показывают в России впервые. Судя по постоянно занятому салону, у публики есть к нему интерес.

В рамках автосалона были подписаны первые дилерские соглашения. Торговать ГАКами на первых порах станут восемь компаний. Но не только они: китайцы активно ищут новых партнеров. Цель — охватить 20 регионов с самыми большими объемами продаж новых автомобилей.

Правда, под конец китайцы крепко удивили. Они собираются через пять лет продавать в России 50 000 машин ежегодно! Им, видимо, никто не сказал, что при сохранении существующих трендов через пять лет у нас столько будут продавать Kia и Renault.

Проект Юнимобиль из Белоруссии: электромобиль для инвалидов с запасом хода до 150 км и максимальной скоростью 100 км/ч. Заехать в салон Юнимобиля можно с помощью аппарели и подъемника в задней стенке кузова. Инвалидное кресло крепится к полу, и водитель управляет машиной прямо с него. Пока Юнимобиль лишь концепция в ожидании инвесторов. Без помощи государства ей не реализоваться.

Лада

АВТОВАЗ выступил скромнее, хотя тоже привез весь модельный ряд.

Лада Гранта Cross, засветившаяся в августе 2018 года на Московском автосалоне, все еще не добралась до конвейера. Изначально объявленный старт продаж в первом квартале не состоялся. Теперь говорят о лете, то есть рубеже второго и третьего кварталов. И цены неизвестны. Рискнем предположить, что относительно обычного универсала доплата составит 30–40 тысяч рублей. Таким образом, Гранта Cross предположительно будет стоить от 500 до почти 700 тысяч рублей. Это в том случае, если у нее сохранится полный набор версий остальных Грант.

Напомним, что у Калины Cross в гамме не было исполнений с автоматом Jatco.

Лада Гранта Cross — пока еще предсерийная. Дачники к началу сезона ее не дождутся. Питерцам может быть любопытно вживую взглянуть на концепт Лада 4х4 Vision. Это прообраз новой Нивы, впервые показанный на ММАС-2018.

Единственная новинка АВТОВАЗа — битопливный Ларгус CNG, работающий на бензине и метане. Машину впервые показывают широкой публике. Ее серийный выпуск стартовал на этой неделе. Баллон объемом 90 л, рассчитанный на 22 кубометра метана, в сочетании с 50-литровым бензобаком обеспечивает запас хода больше 1000 км.

Битопливный Ларгус вот-вот поступит в продажу: плюс 70 с лишним тысяч к цене и минус 315 л полезного объема внутри.

Да-да, несмотря на заводское решение баллон не стали прятать под полом, уменьшая попутно объем топливного бака или отказываясь от запасного колеса, — он красуется прямо в салоне. В случае с пассажирской версией емкость для метана установлена за вторым рядом сидений. Минусов вагон: битопливный Ларгус не может быть семиместным, объем багажника сократился на с 560 до 245 л, на перевозке громоздких вещей, что можно делать на обычном Ларгусе со сложенными сиденьями, поставлен крест.

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В Ларгусе-фургоне баллон подвинули вперед, закрепив за единственной парой сидений. Минус те же 315 л полезного объема, и в грузовичок теперь входит только 2225 л поклажи. Вдобавок баллон серьезно перекрывает доступ в грузовой отсек через боковые двери. А ведь это одно из преимуществ Ларгуса: конкуренты-иномарки мало того что заметно дороже, так еще и имеют по умолчанию в лучшем случае одну боковую створку (а у некоторых нет и ее — вход только сзади!).

Цены известны: от 728 300 рублей за фургон, от 753 900 — за универсал, от 813 400 — за Cross-версию. Таким образом, доплата за комплект ГБО составляет больше 70 тысяч рублей. И это с учетом госсубсидии в размере 115 тысяч! Так что стоимость заводского метанового оборудования приближается к 200 тысячам рублей.

На стенде ГАЗа частокол разноформатных ГАЗелей. Никаких новинок, все они уже мелькали раньше на различных выставках.

На этом всё

Увы, больше на Петербургском международном автосалоне ничего новенького вы не увидите. Хотя за 500 рублей, которые стоит входной билет, в течение пятницы и выходных обещаны конкурсы, призы, развлекательная программа, показы мотоциклов и спортивных автомобилей, тест-драйвы. Если не знаете, куда податься с детьми, возможно, вас такой набор и устроит. Однако с большими ожиданиями ехать в «Экспофорум» точно не стоит.