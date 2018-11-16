Автосалон в Гуанчжоу: самый быстрый Kodiaq и другие премьеры

Китайский авторынок нынче — крупнейший в мире. Вот почему к нему прикованы взоры не только местных производителей, но и иностранцев, которым одного Пекинского или Шанхайского автосалона (проводятся поочередно) мало. В этом году показать свои новинки они собрались и на автомобильном смотре в Гуанчжоу. И хотя статус этой выставки не признается Международной ассоциацией автопроизводителей (OICA), ЗР пристально следит за происходящими в южной столице Китая событиями.

Международный автосалон в Гуанчжоу (GuangzhouInternationalAutomobileExhibition) проводится уже в 16-й раз — с 16 по 25 ноября. Главное, чем он запоминается, — засильем продукции от местных производителей, иные марки встречаешь тут впервые. Разумеется, труднопроизносимые. Редакция «За рулем» отправила разбираться в хитросплетениях Кирилла Милешкина. Вот что он уже успел насмотреть (информация обновляется!).

09:12 GAC GM 6

Компания GAC Motor в следующем году собирается выйти на российский рынок (ее стенд можно было посетить на августовском Московском мотор-шоу). Ассортимент моделей пока не утвержден, так что почему бы к нам не привезти минивэн GM6? Он не такой уж компактный: при длине 4780 мм расстояние между осями составляет 2810 мм. Взрослым на третьем ряду, конечно, сидеть несладко, но троих детей отправить туда можно с чистой совестью. Тем более что и пробираться туда, проходя через весь низкий салон, рослым неудобно.

Второй ряд с претензией на VIP: тут стоят два отдельных сиденья с подлокотниками и регулировками. Ну а спереди еще круче: приборная панель с парой планшетов по 12,3 дюйма подсмотрена понятно у кого. И это неожиданно. Остальные модели GAC весьма самобытны и не имеют явных заимствований.

На автосалоне объявили цену GAC GM6: от 115 до 165 тысяч юаней (около 1,1–1,58 млн руб.). И это при турбомоторе объемом 1,5 л с заявленной мощностью 171 л.с., работающем в паре с 6-ступенчатым автоматом в дорогих комплектациях. Заманчиво! «Китаец» мог бы занять нишу (точнее, пропасть) между Ладой Ларгус за 600–700 тысяч и Ситроеном С4 Spacetourer, стартующим с 1,8 млн рублей.

09:54 Skoda Kodiaq GT

Skoda до последнего секретничала с купейной версией Кадьяка, однако стараниями фотошпионов облик машины рассекретили раньше официальной премьеры. Причем замечали Kodiaq GT и в Европе, что породило надежды на глобальный статус модели. Увы, пока чехи упорно говорят о том, что машина останется привилегией китайских покупателей. И это действительно может произойти. Так, Mazda тоже решила не выводить кроссовер CX—4 за пределы Поднебесной.

Живьем автомобиль смотрится хуже, чем на фотографиях. Нет в нем гармонии, игра в стиль «не для всех» не сочетается со строгой стилистикой Шкод. На мой вкус, обычный Kodiaq симпатичнее. GT—версия короче него на 63 мм и ниже на 27 мм. Третий ряд сидений из-за покатой крыши и подрезанной кормы, понятное дело, не предлагается.

В Китае Kodiaq и Kodiaq GT продаются в одних и тех же версиях: 186 л.с. с передним приводом или 220 л.с. с полным. Робот DSG, спортивные сиденья с интегрированными подголовниками и цифровая приборная панель положены всем GT—кроссоверам по умолчанию.

10:24 Volkswagen Tharu

Имя Tharu в фольксвагеновской линейке совсем новое: кроссовер, занявший место на ступень ниже Тигуана, только выходит на рынок Поднебесной. И самое интересное, что в 2020 году его начнут выпускать и в России — для нас и стран Восточной Европы. В Западной Европе эту машину не увидят. Там уже есть целых два вседорожника дешевле Тигуана — T—Roc и T—Cross.

Tharu представляет собой перелицованную Шкоду Karoq, причем удлиненную, продающуюся только в Китае. У нас Karoq появится в 2019-м (тоже локальной сборки) и, конечно, со стандартной базой. Укороченным будет и Tharu. «Фишка» его внешности — передняя и задняя части кузова, срисованные с пятиметрового исполина Teramont. Выглядит солидно, что и надо малышу.

Платформа, как нетрудно догадаться, MQB. В Поднебесной Tharu продают с моторами 1.4 TSI и 2.0 TSI. Вторая версия — полноприводная. Для нашего рынка можно предполагать появление атмосферника 1.6, сборка которого налажена в России, и которому доверяют отечественные покупатели.

Так что за ближайшие полтора-два года наш выбор должен расшириться сразу за счет двух кроссоверов из империи Volkswagen. Их стартовая стоимость в сегодняшних ценах могла бы быть около 1,1–1,15 млн рублей. Еще пара фактов: на фото представлен Tharu в комплектации R—Line со спортивным обвесом и иными сиденьями, а на российский рынок эта машина, по слухам, пойдет под именем Tarek.

11:02 Toyota Corolla

На стенде в Гуанчжоу Toyota Corolla 12-го поколения стоит с наглухо затонированным стеклами. К чему эти тайны, ведь ранее в этом году уже представлены новые пятидверки — хэтчбек и универсал? И интерьер седана абсолютно такой же. Однако редкий случай: честь первыми увидеть его выпала не китайцам, а американцам. В США параллельно с показом в Гуанчжоу прошла специальная презентация новинки. Так что ради снимков салона придется вам, уважаемые читатели, пройти в другую новость на нашем сайте.

Колесная база седана насчитывает 2700 мм, задним пассажирам будет вольготно! Машина будет щеголять колесами диаметром до 18 дюймов, 7- или 8-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, монитором на 4,2 или 7 дюймов в комбинации приборов и, наконец, 10-дюймовым проекционным экраном.

Передняя часть оформлена иначе, нежели у пятидверок. Можно сказать, чуть строже. Под прищуренными LED—фарами — необъятная решетка радиатора. А вот сзади без неожиданностей и эпатажа.

В Россию седан должен приехать не сильно позже, чем в Европу (это случится весной будущего года). Собирать четырехдверки, как и прежде, будут в Турции. Силовые установки варьируются от рынка к рынку. Нам, вероятнее всего, достанется атмосферник 1.8 отдачей около 140 л.с. в сочетании с механикой или вариатором. Нынешнее поколение Короллы стоит от миллиона рублей.

Продолжение следует...