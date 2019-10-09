Первые подробности о первом кроссовере Maybach — журнал За рулем

Первые подробности о первом кроссовере Maybach

Mercedes-Maybach заканчивает испытания своего первого кроссовера, который будет конкурировать с Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

Mercedes-Benz GLS-класса
Mercedes-Benz GLS-класса

Mercedes-Benz > GLS-класса

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В Mercedes-Benz спорят о создании кросс-седана Maybach

Для тех, кому Mercedes-Benz GLS кажется недостаточно эксклюзивным, компания готовит на его базе кроссовер Maybach, который составит конкуренцию Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

Как и Mercedes-Maybach S-класса, кроссовер GLS отличается уникальной решеткой радиатора с вертикальными планками, огромными колесами с шинами Continental Premium Contact 6. Задняя часть автомобиля имеет уникальный дизайн, который кажется несколько припухшим, но практичным — подобные аэродинамические решения не позволят задним фонарям слишком сильно пачкаться во время движения. Ниже расположены новые горизонтальные хромированные патрубки выхлопной системы. В остальном внешние отличия от GLS незначительны.


В салоне, наоборот, масса улучшений. Кроссовер Mercedes-Maybach получит отдельные кресла второго ряда с электроприводами регулировок, а между ними расположится широкий центральный тоннель с органами управления бортовыми системами, наподобие центральной консоли для водителя и переднего пассажира.


Не обойдется и без кожаной обивки премиум-класса, отделки натуральным деревом и шелковых вышивок с логотипом Maybach. Одной из главных особенностей салона станет его шумоизоляция, гарантирующая абсолютную тишину. На окнах появятся жалюзи с электроприводом, а где-то в недрах климат-контроля спрячется ионизирующая система Air Balance, заправленная особыми духами Maybach Agarwood. Все эти особенности дополнят и без того богатое оснащение GLS — 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, монитор мультимедиа той же диагонали, 7-дюймовые экраны для пассажиров второго ряда, подстаканники с подогревами и охлаждением, кресла с массажем и множество других систем комфорта.


Оснащаться Mercedes-Maybach GLS будет битурбированным 4-литровым двигателем V8 мощностью 490 л.с. и 699 Нм. Благодаря стартер-генератору EQ Boost мотор получит дополнительные 21 л.с. и 249 Нм.

Первые подробности о первом кроссовере Maybach

Фото: carscoops.com

Первые подробности о первом кроссовере Maybach
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