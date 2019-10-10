Прививать навыки безопасного поведения на дороге нужно уже с детского возраста, считают в ГИБДД.

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Президент России поставил задачи по искоренению смертности на дорогах: к 2024 году необходимо уменьшить число погибших до 4 человек на 100 000 населения, а к 2030-му достичь нулевой смертности. Поэтому вести разъяснительную работу с молодежью нужно начинать как можно раньше. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной старту Всероссийского информационного проекта по обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах, напомнил замначальника ГУ ОБДД МВД генерал-майор полиции Владимир Кузин.

Он привел данные статистики: за девять месяцев 2019 года на дорогах России произошло 15 тыс. ДТП, в которых погибли 426 детей (-13% к тому же периоду прошлого года) и получили ранения почти 16,5 тыс. (16 496 чел., —0,4%). И хотя раненых и погибших на дорогах детей с каждым годом становится все меньше, все равно это недопустимо много.

Одна из форм пропаганды — работа с отрядами юных инспекторов движения (ЮИД), где прививают навыки безопасного участия в дорожном движении. В рамках ЮИД дети осваивают ПДД, учатся безопасно управлять велосипедом, оказывают первую помощь пострадавшим в ДТП и активно участвуют в социальных мероприятиях.

В отряды юидовцев на сегодняшний день входит около 400 тыс. российских школьников в возрасте от 10 до 14 лет. Скоро их станет еще больше — новая концепция развития предполагает поднятие возрастной планки юных инспекторов с 14 до 18 лет, чтобы сократить разрыв с автошколами, где можно обучаться с 17 лет. За счет этого увеличится число молодежи, вовлеченной в обучение правилам дорожного движения как минимум до 1 млн 500 тысяч человек.

Социологические опросы несовершеннолетних показывают, что 39,7% негативно воспринимают опасное поведение на дорогах, у 50,3% такое осуждение появляется лишь время от времени и у 10% отсутствует негативное отношение к нарушениям ПДД. Поэтому еще есть куда стремиться — проект ЮИД позволит воспитать грамотных законопослушных участников дорожного движения и достичь результатов, поставленных государством.

Депутат Госдумы Владимир Афонский отметил: чтобы повысить интерес детей к проекту, необходимо привлекать их современными способами, например создать приложение для мобильных устройств. Ведь 42% детей вообще ничего не слышали о ЮИД, а благодаря приложению и соцсетям информация до них дойдет быстрее.

Кстати, когда повысят возраст юидовцев, появится возможность в рамках проекта выучиться на водителя и сдать экзамен на права. Ну а среди прочего в движении ЮИД есть и другие положительные моменты: возможность найти новых друзей, познакомиться с интересными людьми, помочь сотрудникам ГИБДД и внести свой вклад в сохранение жизни людей на дорогах.

В июне в Казани прошел 38-й Всероссийский конкурс «Безопасное колесо».

Фото: сайт ЮИД