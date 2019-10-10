Примета осени: появился «сезонный» пешеходный переход

Фото необыкновенной «зебры» появилось в соцсети и быстро распространилось по интернету.

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Опубликовал осеннюю «зебру» паблик «Екатеринбург LIVE» ВКонтакте. Автор фото Тина Боровых написала, что появился такой переход на Эльмаше на ул. Стачек. Украшен он трафаретными рисунками опавшей листвы, и спешащим по своим делам прохожим сначала даже трудно понять, что тут не так... «Не по ГОСТу...», — написали в комментариях к фото.

Похоже, что этот переход просто творчество уличных художников, решивших таким образом отметить смену времени года. Как бы то ни было, выглядит такой переход свежо и завораживающе, даже жалко, если его в один прекрасный день сотрут с асфальта дорожные службы. Но возможно, у художников есть про запас и зимнее граффити, кто знает?

Столичные власти выявили самые опасные пешеходные переходы и нанесли на асфальт перед ними предупреждающие надписи.



Фото: соцсети