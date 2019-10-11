Выпивающих (но не пьющих за рулем) поставят на учет в наркодиспансер

Человек не сможет получить или вернуть права, если злоупотребляет алкоголем в свободное от вождения время.

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Минздрав России решил ввести обязательную процедуру проверки водителей на хронический алкоголизм. Соответствующий приказ уже подписан и находится на регистрации в Минюсте. Согласно ему, все кандидаты в водители, а также люди, возвращающие права после лишения, будут обязаны пройти новый тест.

Во время проверки автомобилисты и кандидаты на это звание будут сдавать кровь, которую медики проверят на наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина, пишет «Коммерсантъ». Это вещество является маркером хронического алкоголизма. Если его доля составляет более 1,2%, то человека признают алкоголиком и направят в наркодиспансер. Грубо говоря, вместо прав человек получит карточку учета и множество проблем. После этого вопрос выдачи прав можно будет решить только в результате положительного результата «инструментальных и лабораторных исследований».

Водителей и кандидатов также обяжут сдавать мочу. С ее помощью медики могут выявить в организме наличие амфетаминов, каннабиноидов, опиатов, кокаина, метадона, барбитурата и прочих запрещенных веществ.

Эксперты указывают на то, что уровень карбогидрат-дефицитного трансферрина зависит от того, как работает печень человека, и превышение нормы при современном качестве питания может быть даже у непьющего человека. Также не является признаком наркомании и наличие психоактивных веществ в моче. Нововведение же, по их мнению, просто сделает медсправки дороже на официальном и неофициальном уровнях.

ГИБДД тоже предлагает новые правила получения медсправок — после диспансеризации.

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