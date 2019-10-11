Лимитированная серия Lada #СLUB: старт продаж и цены

Дилеры российского бренда начали предлагать покупателям «комфортную» серию моделей Granta, XRAY и Largus.

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Напомним, лимитированная серия #CLUB предназначена для любителей комфорта и желающих выделиться в потоке. Эти автомобили можно узнать благодаря шильдикам «#CLUB» на багажнике, иной обивке сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом, двухцветным колесным дискам оригинального дизайна и наружным зеркалам черного цвета. В качестве бонуса — допоборудование для этих автомобилей предлагают по особо выгодной цене.

Lada #CLUB — это Granta, компактный кроссовер XRAY и универсал Largus, выполненные на базе комплектации Comfort, но получившие по выгодной цене элементы топ-версий Luxe.

Седан и лифтбек Lada Granta #CLUB предложат с моторами 1,6 л, мощностью 87 или 106 л.с., агрегатированных механикой, и 1,6 л на 98 «лошадей» с автоматом.

В оснащение таких автомобилей войдут обогрев сидений и кондиционер. Дополнительно покупатель получит обогрев ветрового стекла и датчики парковки, 15-дюймовые легкосплавные диски «Райден», хромированную отделку рычага переключения передач и черные глянцевые вставки на рулевом колесе. Начальная цена седана Lada Granta #CLUB — 543 900 рублей, лифтбека — 558 900 рублей. Это всего на 17 500 рублей дороже «донорской» комплектации Comfort.

Lada XRAY #CLUB оснащается моторами 1.6 и 1.8 с МКП и 1.8 с автоматом. Эта версия включает климат-контроль, обогрев ветрового стекла, датчики дождя и света, парктроник, тонировку стекол и 16-дюймовые легкосплавные диски «Феникс». В комплектации #CLUB клиенту данный набор оборудования обойдется в 25 000 рублей. Стартовая стоимость автомобиля — 737 900 рублей.

Largus #CLUB доступен с двигателем мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач. В таком автомобиле установлены датчики парковки, есть тонировка задних стекол и 16-дюймовые легкосплавные диски «Феникс» (впервые на Ларгусе). Все это за 15 тысяч рублей. Попросят за 5-местный Largus #CLUB от 707 900 рублей.

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Фото: АВТОВАЗ