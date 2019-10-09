Началось производство Лады Весты с автоматом

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Модернизированный вариатор, который на АВТОВАЗе называют автоматом, теперь устанавливается и на семейство Vesta, включая версии Cross. Напомним, что в июле им начали оснащать Лады XRAY во внедорожной версии Cross. Эта же коробка передач устанавливается на некоторые автомобили альянса Renault-Nissan.

Называть этот вариатор автоматической коробкой передач позволяет наличие в ней двухступенчатого редукторного сектора. Как заверяют инженеры АВТОВАЗа, благодаря этому коробка стала легче, тише, энергоэффективнее, а также не боится морозов, пробуксовок и тяжелых нагрузок.

Как и в случае с Lada XRAY Cross, в паре с вариатором устанавливается 113-сильный двигатель Renault-Nissan объемом 1,6 литра, который отличается от используемых на французских и японских автомобилях калибровкой, системой выпуска, опорами и приводами колес.

С новыми коробкой и мотором Lada Vesta сохранила и массу, и дорожный просвет, который составляет 178 мм у седанов и универсалов и 203 мм у версий Cross. Предприятие уже провело все необходимые испытания новой связки двигатель-коробка, в которых приняли участие 39 автомобилей, проехавшие в общей сложности 1 млн км.

Помимо нового двигателя и коробки Весты получат дополнительный цвет окраски кузова — синий «дайвинг». Стоимость машин с вариатором пока не сообщается. Напомним, что Lada XRAY Cross с вариатором на 50 тыс. рублей дороже аналогичной версии с механической коробкой. Устанавливается он в комплектации Classic/Optima. Следовательно, Lada Vesta с автоматом будет стоить от 701 900 рублей в кузове седан и комплектации Classic/Start.

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Фото: АВТОВАЗ