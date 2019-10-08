Новая модель Lada: названы сроки выхода «каблучка» Van

В семействе АВТОВАЗа ожидается пополнение.

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Уже в следующем году модельная гамма АВТОВАЗа пополнится новой моделью. И называться она будет Lada Van.

Актуальность грузового автомобиля такого типоразмера для нашей страны была доказана и передоказана еще со времен ижевского «каблучка», поэтому новая Lada придется в хозяйстве как нельзя кстати.

Первая информация о новой модели АВТОВАЗа появилась год назад, когда была подана заявка на заключение СПИК. По сути, Lada Van будет представлять собой хорошо известный Renault Dokker с измененным дизайном передка в стилистике Весты и с собственным интерьером. И вот теперь ориентировочные сроки выхода Lada Van сайту Лада.Онлайн сообщил источник, приближенный к заводу. Начало продаж новинки намечено на лето 2020 года. Выпуск планируется на первой нитке главного конвейера.

Понятно, что на фоне ухода с нашего рынка схожих, но более дорогих моделей Peugeot Partner и Citroen Berlingo каблучок Lada составит прямую конкуренцию тому же Renault Dokker, причем, скорее всего, будет стоить дешевле.

Означает ли это, что и Dokker после двух лет продаж тоже покинет Россию? Пока эта модель продается в пассажирской и грузовой версиях с 82-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 литра и 1,5-литровым турбодизелем мощностью 90 л.с. по цене от 905 тысяч рублей.

Тем временем Lada Vesta с АМТ, скорее всего, прикажет долго жить.

Фото: Лада.Онлайн