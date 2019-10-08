Новая модель Lada: названы сроки выхода «каблучка» Van

Специфика темы, вынесенной в заголовок данной статьи, в значительной мере была спровоцирована множеством вопросов, мнений и комментариев, получивших в последнее время хождение по автомобильному Рунету.
Уже в следующий понедельник Автокод выложит первый ролик с подбором машины за 200 тысяч рублей. Выбирать автомобили на б/у рынке будут известные автоблогеры — Александр Сошников, Братья Габриэль и Дмитрий Рогов!
Вряд ли кто-то будет спорить, что автоматическая коробка передач в городе предпочтительнее механической. Это главный и очевидный плюс любой машины с АКП. Но есть у такого Патриота и другие преимущества. Впрочем, недостатки тоже.