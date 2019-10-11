Президент Туркмении напомнил Путину о своей заявке на Aurus — журнал За рулем

Президент Туркмении напомнил Путину о своей заявке на Aurus

Президент России прибыл в Ашхабад на заседание Совета глав государств СНГ, а до начала саммита встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым. Тот снова вернулся к теме Аурусов.

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Президент Туркмении, приветствуя Путина в Ашхабаде, выразил признательность за поддержку первого Каспийского экономического форума, на который Россия также привезла свою продукцию, и напомнил об интересе к президентскому автомобилю.

«Еще раз хочу вас попросить, что мы сделаем заявку на автомобили Аурус, седан. Поэтому первую партию собираемся закупить, если не возражаете. Она была представлена на выставке», передает слова Бердымухамедова официальный сайт президента РФ kremlin.ru

Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Туркменистаном развиваются успешно по многим направлениям. Он был рад, что президент Туркмении позитивно отозвался о новой автомобильной линейке Аурус, ему приятно, что машина понравилась. Но это «не единственное направление для взаимодействия», подчеркнул российский президент.

Вероятно, что для президента Туркменистана автомобили будут поставлять только белые — Гурбангулы Бердымухамедов любит этот цвет, поскольку верит в приметы и суеверия.

Фото: АГН «Москва»

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