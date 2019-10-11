Президент Туркмении напомнил Путину о своей заявке на Aurus

Президент России прибыл в Ашхабад на заседание Совета глав государств СНГ, а до начала саммита встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым. Тот снова вернулся к теме Аурусов.

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Президент Туркмении, приветствуя Путина в Ашхабаде, выразил признательность за поддержку первого Каспийского экономического форума, на который Россия также привезла свою продукцию, и напомнил об интересе к президентскому автомобилю.

«Еще раз хочу вас попросить, что мы сделаем заявку на автомобили Аурус, седан. Поэтому первую партию собираемся закупить, если не возражаете. Она была представлена на выставке», — передает слова Бердымухамедова официальный сайт президента РФ kremlin.ru

Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Туркменистаном развиваются успешно по многим направлениям. Он был рад, что президент Туркмении позитивно отозвался о новой автомобильной линейке Аурус, ему приятно, что машина понравилась. Но это «не единственное направление для взаимодействия», подчеркнул российский президент.

Вероятно, что для президента Туркменистана автомобили будут поставлять только белые — Гурбангулы Бердымухамедов любит этот цвет, поскольку верит в приметы и суеверия.

Впервые Гурбангулы Бердымухамедову Aurus Senat продемонстрировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на экономическом форуме.

Фото: АГН «Москва»