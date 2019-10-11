Алиса Яндексовна теперь угадывает песни прямо в навигаторе

Алиса, которая живёт внутри Яндекс.Навигатора, теперь умеет распознавать песни. Она расскажет, какой трек играет, и сохранит его в отдельный плейлист. Раньше Алиса умела делать это в приложении Яндекс, мобильном Яндекс.Браузере и в «умных» колонках.

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Когда вы едете за рулем с включенным Яндекс.Навигатором и слышите по радио незнакомую композицию, достаточно спросить: «Алиса, что это за песня?». Программное обеспечение по короткому фрагменту способно распознать песню, и голосовой помощник выдаст информацию про нее. Отвлекаться от дороги и запоминать название трека необязательно: он появится в плейлисте «Распознано» на Яндекс.Музыке.

При желании песню можно запустить с самого начала в приложении Музыка или в браузере, для этого даже не нужна подписка.

Управлять Навигатором с помощью голосового помощника Алиса стало удобно и безопасно. «Девушку» можно попросить не только назвать песню, но и построить маршрут домой или на работу, найти ближайшую заправку, рассказать новости. C ней даже можно поиграть в «города»!

Фото: Яндекс и Depositphotos