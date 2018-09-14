Новые автокресла: с водяным обогревом и охлаждением

Идея кажется гениальной — вместо двух систем нужна лишь одна, и не требуется перфорация кожаной обивки. Лишь бы обошлось без протечек.

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Компания Tesla запатентовала систему охлаждения и обогрева сидений нового поколения — при помощи жидкости. Сама идея обогрева и охлаждения сидений автомобилей не нова, но подход к решению этих задач весьма необычен.

Сегодня в автомобилях с обогревом и охлаждением кресел устанавливаются две независимые системы. Для обогрева используется обычно множество резисторов, которые нагреваются при прохождении через них электрического тока. При охлаждении же кресел применяются вентиляторы и охлажденный с помощью кондиционера воздух, который проходит сквозь небольшие отверстия в кожаной обивке сидений. В компании Tesla решили, что обе задачи можно решить с помощью одной, менее дорогой системы.

Согласно информации в патенте, обогрев и охлаждение сидений можно производить за счет дополнительного слоя под обивкой, в котором будет циркулировать жидкость. В этом промежуточном слое следует разместить нагревательный и охлаждающий элементы, а также небольшой насос.

В документации не сказано, какую жидкость следует применять, но это явно должна быть не вода, которая при минусовых температурах для подобных целей не годится, а степень ее расширения и сжатия при нагревах и охлаждениях слишком велика. Этот вопрос очень важен, так как жидкость не должна быть ядовитой, а лучшим кандидатом остается спирт. Тем не менее пока неизвестно, какой элемент будет использоваться для обогрева и охлаждения сидений.

В патенте подробно описан ряд мер, гарантирующих, что система будет оставаться герметичной при любых обстоятельствах и не будет перекрываться из-за слишком большого веса сидящего в кресле человека.

К сожалению, патент не гарантирует, что система появится в серийных автомобилях — автопроизводитель просто застолбил идею. Но в случае с компанией Tesla, которая просто обожает делать все по-другому, вероятность появления нового поколения системы обогрева и охлаждения автомобильных кресел гораздо выше.

Новый вид обогрева запатентовала компания Ford — ее специалисты разработали обогрев ремня безопасности.

Фото: Tesla