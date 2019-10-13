Создатель "Дома-2" осудил свадебный катафалк Собчак

54-летний Валерий Комиссаров, однажды пригласивший Ксению Собчак на свой проект «Дом-2», жестко высказался о ее с мужем выходке в день бракосочетания. Он считает, что никакие эпатажные поступки и признания в любви «до гроба» не спасут брак, построенный ради пиара.

Шумиха вокруг эпатажного поступка светской львицы и ее избранника Константина Богомолова все ещё не утихает.

Вот и гость программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» бывший работодатель Собчак Валерий Комиссаров решил выразить свое мнение по отношению к поступку звёздной пары.

Создатель знаменитой телестройки считает, что Ксения искренне верит в счастливое будущее, а Константин в нем сомневается. Поэтому для него как режиссера все это представление в день женитьбы — не более чем клоунада, и катафалк был частью богатых декораций, которыми он хотел привлечь внимание к своей персоне. Комиссаров полагает, что такой брак продлится не более трех лет, «а потом катафалк отвезёт их обратно».

Что имеет в виду продюсер? Таким образом — иносказательно, он пытался объяснить, что Константин и Ксения снова вернутся в ЗАГС. Уже далеко не такими счастливыми как в день свадьбы, так как им предстоит поставить штамп на свидетельство о разводе. И тогда катафалк, как атрибут траурной церемонии будет уже несколько более уместен.

«Максимум — 3,5 года, — заверил Валерий. — Я знаю, что следующий мужчина Ксении будет моложе ее лет на десять. Но неужели вы не заметили? На лице Богомолова читалось Зачем я здесь?».

На автомобиле можно перевозить почти все, что угодно. Но многое — только при выполнении определенных условий, с оговорками и ограничениями. Наш автор рассмотрел это подробнее.



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