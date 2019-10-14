Мэрии ведущих городов мира пытаются избавить их от автомобилей, не оставляя шансов даже автономным и летающим транспортным средствам.

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По данным Национальной ассоциации чиновников городского транспорта США (NACTO), «в начале двадцатого века города приступили к масштабным проектам модернизации, перестройки улиц и общественных мест. Ландшафт, созданный в угоду автомобилям, привел к усилению экономической сегрегации, ужасающе высокой смертности на дорогах, длительным поездкам на работу и к глобальному потеплению».

Так что теперь, чтобы не пойти на поводу уже у автономных транспортных средств, NATCO выпустила свой «Проект автономного урбанизма. Второе издание». Как и прочие тенденции, эта, в свое время, должна добраться и до России.

«Если технологии автономного вождения сосредоточатся на частных автомобилях и транспортных средствах с одним пассажиром, они увеличат количество пробок и число погибших на дорогах, усугубят экономическое и расовое неравенство и усугубят последствия изменения климата. Чтобы предотвратить это, города должны расставить приоритеты в вопросе методов транспортировки людей», — такое мрачное будущее описывается в отчете NACTO.

Согласно статистике, в 2017 году водители США провели в пробках в среднем 97 часов, а общий пробег автомобилей увеличился до рекордных 3,2 трлн миль (5,15 трлн км). То есть сегодня для перемещения 10 тыс. человек в пределах города в течение часа требуется 13 полос с пропускной способностью 800 автомобилей в час, подсчитали аналитики ассоциации.

Не спасет ситуацию и летающее такси, для работы которого нужно немало посадочных площадок. Согласно данным Uber, для обеспечения 1000 посадок в час скайпорты должны иметь общую площадь от 0,4 до 0,81 гектаров. Если на одно транспортное средство будут приходиться четыре пассажира, то для достижения объемов перевозок 10 тыс. людей в час требуется от 1,1 до 2,2 гектара городской территории.

Ни в одном из современных мегаполисов невозможно найти место для 13-полосных шоссе или пару гектаров для скайпортов. Поэтому NACTO призывает развивать другие виды транспорта.

Если создать две полосы только для автобусов шириной всего по 7 метров, то 80 000 автобусов могли бы перевозить по ним ежечасно 10 тыс. пассажиров. Для перемещения того же количества людей можно использовать велодорожки шириной всего 5 метров. Таким образом, с точки зрения чиновников ходьба и езда на велосипеде являются предпочтительнее автобусов и, тем более автомобилей. Но большинство людей вынуждены преодолевать огромные расстояния до мест работы и отдыха.

В докладе рекомендуются различные заградительные меры, которые должны сделать вождение автомобиля невыгодным и неудобным. Например, повышенная плата за парковку, ограничения максимальной разрешенной скорости до 40 км/ч, сужение полос до 4,5 метра и так далее.

Подобные заградительные меры уже внедряются в столице России.

Фото: Lily Banse / Unsplash