У концерна Volkswagen есть пять брендов со схожими моделями, отчего страдает только потребитель.

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Автомобильный эксперт Autoexpress Майк Резерфорд указал концерну Volkswagen на его ошибки, главной из которых является внутренняя конкуренция брендов.

Несмотря на большое количество брендов, немецкий автогигант продает меньше автомобилей, чем его конкурент Toyota, выплачивает штрафы, связанные с дизельгейтом, за каждую свою марку отдельно и в результате имеет низкие прибыли.

По мнению эксперта, автомобили Skoda, Seat, Cupra, Volkswagen и Audi имеют очень похожие модельные ряды, примерно одинаковое качество продукции, схожие цены и так далее. Зачастую эти бренды бессмысленно конкурируют друг с другом. По мнению Майка, это глупо и ужасно дорого, а страдает потребитель, который оплачивает это внутреннее соревнование.

В качестве примера Резерфорд приводит продвижение Шкодой 3,6-метрового супермини Citigo, на что тратится целое состояние. При этом концерн уже имеет подобные и даже идентичные автомобили — Volkswagen Up! и Seat Mii. Для VW Group было бы разумнее продвигать только один супермини, а самым подходящим брендом для этого являлась бы Skoda.

Между стандартными версиями Audi A1, Seat Ibiza, Skoda Fabia и VW Polo с литровыми моторами тоже нет разницы — ни один из этих автомобилей не кажется ни бюджетной, ни премиальной версией.

«Все они выше среднего уровня, скучно похожи, а цены на них не так уж и отличаются», — пишет Майк Резерфорд.

Он советует сделать все Сеаты и Шкоды проще и просторнее, чтобы составить конкуренцию бренду Dacia. Тогда Cupra и VW могли бы быть немного более роскошными и стильными «середнячками». Audi же останутся премиальными автомобилями, что будет понятнее для покупателей и дешевле для концерна.

Кстати, сегодня появилось сообщение Bloomberg, в котором говорится о возможности скорой продажи концерном VW бренда Lamborghini либо преобразовании его в отдельное юридическое лицо.

Майк Резерфорд немного опоздал с советами, так как в концерне уже разрабатывают план для решения данной проблемы.

Фото: DPA/TASS