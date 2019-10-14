Что делать, если вас просят предъявить... мобильник

Автовладельцы из разных регионов страны начали жаловаться на то, что их останавливали сотрудники полиции, чтобы предъявить странное требование: предоставить мобильный телефон.

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Наши гаджеты сотрудники правоохранительных органов теперь проверяют на наличие запрещенных в России приложений. Говорят, что это началось с тех самых пор, когда был введен запрет на мессенджер Telegram, система шифрования которого не позволяет российским спецслужбам пресекать готовящиеся преступления.

Поскольку сотрудники полиции являются лицами при исполнении и должны действовать в рамках закона, соблюдая и уважая права и свободы человека и гражданина, портал гарант.ру узнал у экспертов, как распознать, что должностные лица при осуществлении проверки выходят за рамки своих полномочий, и какие действия следует предпринять для пресечения незаконного досмотра.

По словам управляющего партнера юридической компании «ЭНСО» Алексея Головченко, представители полицейского ведомства имеют право проверять документы.

Но все же мобильники к таковым не относятся, а значит у полицейских должны быть дополнительные основания требовать у вас гаджет. Пока вы не нарушили закон, никто не имеет права в принудительном порядке просматривать вашу конфиденциальную информацию иначе как по решению суда. И поскольку нормы, обязывающей гражданина наряду с документами предъявить на проверку телефон, не существует, следовательно, проверяемый сам вправе решить — предъявлять его сотруднику полиции или нет.

Причем, если проверяющий попросит разблокировать телефон для просмотра его содержимого, то он должен составить протокол осмотра, предварительно огласив, что он хочет там увидеть. «Лазить самовольно по всем приложениям он не имеет права», — уверен эксперт. Вот доказательства. В статье 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» указывается на право сотрудника полиции проверять документы (при наличии подозрения в совершении преступления) и досматривать граждан и их личные вещи при проходе на территории, где проводятся публичные или массовые мероприятия.

Право сотрудника полиции осуществлять осмотр находящихся при гражданах вещей, а также транспортных средств возможен только при въезде (выезде) на охраняемые объекты (п. 25 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции).

Давайте попробуем составить алгоритм действий простого гражданина, если вдруг полицейский попросил у него мобильник. Нужно:

— попросить сотрудника полиции или Росгвардии представиться, а также узнать его подразделение (целесообразно записать эти данные);

— узнать данные начальника подразделения (должность, фамилию, имя и отчество);

— потребовать объяснения причины проверки телефона (ее тоже следует зафиксировать);

— снять происходящее на видео.

Если же при отказе предъявить телефон сотрудники полиции предложат проехать с ними, то сначала необходимо уточнить номер и адрес отделения, а затем — позвонить родственникам, чтобы они прислали в отделение представителя или адвоката для присутствия в момент дачи показаний. При этом не лишним будет попросить оформить в порядке ст. 27.3 КоАП протокол об административном задержании, который впоследствии можно будет оспорить в суде. Что касается осмотра личных вещей в отделении полиции, то он должен быть зафиксирован в протоколе осмотра — в частности, при проверке телефона сотрудник полиции должен отмечать, какие страницы просматривает.

Чем это вы в автомобиле заняты? Это могут спросить уже не только стражи дорог.

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