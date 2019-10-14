Видео несостоявшейся кражи попало в объектив видеокамеры.

Владелец автомобиля, 32-летний мистер Крейг, с детства пользуется инвалидной коляской. Он рассказал на Фейсбуке, что до 10:30, когда полиция постучала в дверь, даже не подозревал о попытке взлома автомобиля. Полицейские сообщили, что поймали кого-то, кто пытался проникнуть в его машину, поэтому мужчина передал им записи с камеры видеонаблюдения. Владелец Renault Kangoo отметил, что бандит 12 минут безуспешно пытался вскрыть его автомобиль, но последняя попытка стала особенно неудачной, его настигла «мгновенная карма». Воришка бросил кирпич в машину водителя-инвалида, и тот отрекошетил ему прямо в лицо. Боль была настолько сильная, что мужчина отступил, схватившись за голову. Мистер Крейг сказал, что у его автомобиля поцарапаны стекло и кузов.

Полицейские, к счастью, находились недалеко: они приехали на соседнюю улицу после сообщения о попытке кражи из магазина. Во время осмотра места происшествия поступил сигнал о попытке взлома автомобиля на той же улице, поэтому преступника удалось задержать довольно быстро. 40-летнего мужчину арестовали по подозрению в преступном повреждении автомобиля и краже в магазине.

В Ливии отмечена любопытная схема кражи автомобилей — злоумышленники угонят их вместе с владельцами.

Видео: YouTube