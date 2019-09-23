В Ливии дорогие автомобили угоняют вместе с их владельцами

В Триполи отмечена любопытная схема кражи автомобилей — злоумышленников привлекают не только транспортные средства, но и их владельцы.

Воры предполагают, что и за владельцев можно получить неплохой выкуп, раз уж они люди небедные. Об этом рассказали корреспонденты Федерального агентства новостей, побывавшие в Ливии.

В стране довольно старый парк автомобилей, они, по большей части, были приобретены еще во времена правления Муаммара Каддафи. Но началась война, разруха, страну покинули все официальные автодилеры, и теперь машины доставляют в Ливию по морю, продают в Триполи неофициально, и стоят они очень дорого. Поэтому покупают их приближенные к власти чиновники, а обычные люди (у которых есть деньги), приобретая новый автомобиль, рискуют быть похищенными вместе с ним.

Таким образом злоумышленники получают двойной «навар»: машины продают или пускают на запчасти, а за водителя требуют выкуп. Так, у проводника журналистов ФАН злоумышленники похитили двоюродного брата и потребовали выкуп в полмиллиона динаров (более 22 млн рублей). Чтобы выкупить заложника, родственникам пришлось продать все свое имущество, так как с людьми там особо не церемонятся, но машину, с которой его угнали, воры им не вернули. И подобное в стране не редкость.

А в США владельцами угонщики не очень-то интересуются. Так 80-летняя дама, случайно уснувшая в своем автомобиле, была безжалостно выкинута на дорогу.



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