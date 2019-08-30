Проспала угон своей машины, потому что... спала в ней

Полиция Нью-Джерси (США) расследует загадочный угон автомобиля.

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В правоохранительные органы обратилась 80-летняя женщина, заявившая об угоне своего автомобиля. Причем пожилая дама утверждала, что накануне, около 9 часов вечера, она заснула прямо в машине, припарковав ее на подъездной дороге. А в четыре часа утра проснулась и обнаружила, что лежит прямо на дороге, вся в синяках и ссадинах. Автомобиля не было, и женщина совершенно не помнит, что с ней произошло.

По версии следствия, прежде чем угнать автомобиль, злоумышленники выволокли пожилую даму из салона и бросили на проезжую часть. Почему она при этом не проснулась, остается загадкой.

Угнанный автомобиль позже был обнаружен довольно далеко от места происшествия, в Трентоне. Злоумышленников не нашли, мотивы их действий также неизвестны.

«Нам повезло, что жертва не получила более серьезных травм», — прокомментировал инцидент представитель полиции Нью-Джерси.

Похожая история произошла в начале этого года, когда угонщики не заметили спящего в автомобиле музыканта. Тот так устал на концерте, что тоже решил заночевать прямо в автомобиле. Но те побоялись угонять автомобиль с человеком на борту и просто его бросили.

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