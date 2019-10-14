Вчера, в 16:24 Miss Tuning: первый «горячий» автокалендарь на 2020 год На германском фестивале Tuning World Bodensee в мае выбрали очередную королеву тюнинга. Ею стала 23-летняя Ванесса Кнауф и по традиции снялась для фирменного календаря.
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Предлагаем полюбоваться всеми 12 «месяцами» календаря с участием обворожительной Ванессы Кнауф. Будь то темно-зеленая Audi R8 или редкий RWB Porsche, Jeep Wrangler Rubicon
или Nissan GTR, нынешняя Miss Tuning перетягивает все внимание от автомобиля на себя. Фоном служат изысканные пейзажи и урбанистические сюжеты — от горного Тироля до столицы Верхней Австрии. Что касается машин, то за редким исключением, в основном, тут представлены немецкие бренды.
Съемками с участием 23-летней модели руководил фотограф из «Плейбоя» Андреас Райтер. Календарь ограниченным тиражом в 1500 экземпляров поступил в продажу 10 октября 2019 года за 25 евро (включая доставку).
Фото: tuningworldbodensee.de
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