В конкурсе победила 23-летняя Ванесса Кнауф. Ждем традиционный календарь с победительницей.

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За звание «Мисс тюнинг 2019» в течение трех дней боролись 12 финалисток конкурса Tuning World Bodensee 2019. В итоге первое место досталась 23-летней Ванессе Кнауф из Дармштадта. Короновала победительницу Лаура Фицек — королева автотюнинга 2018 года.

Победительницу теперь ждет полный событий год, так как она будет в центре внимания тюнинг-индустрии. Это многочисленные фотосессии, присутствие на VIP-мероприятиях, съемки календаря Miss Tuning 2020 и автограф-сессии. Во время правления Ванесса будет ездить на уникальном Nissan Micra.

«Это полное безумие! Я никогда не думала, что выиграю. Больше всего я с нетерпением жду съемки календаря и предстоящие концерты, которые у меня будут», — говорит Ванесса Кнауф.

В свободное время Ванесса увлекается спортом, встречается с друзьями и ходит по магазинам.

Но полученная девушкой премия является лишь началом новой яркой жизни. В течение следующих двенадцати месяцев Ванесса Кнауф будет в центре внимания, представляя тюнинг-индустрию на различных выставках и мероприятиях по всей Европе. Помимо календарной съемки с фотографом Playboy Андреасом Рейтером, ее ждет участие в рекламной кампании очередной международной выставки, посвященной тюнингу автомобилей, а также клубный образ жизни, прожекторы, автограф-сессии и красивые автомобили.

Второе место в конкурсе досталось 24-летней Натали Дюрбек из Кронберга, а третье — 21-летней Мелиссе Керн из Эммендингена. Обе девушки ушли с подиума не с пустыми руками: им были подарены деньги на шопинг.

Посмотреть галерею с победительницей конкурса Miss Tuning 2018 и ее конкуренток можно здесь.

Фотографии финалисток и победительницы Miss Tuning 2017 вы найдете здесь.

Узнать, кто стал победительницей этого конкурса в 2016 году, можно здесь. Спойлер: победила тогда ранее незаявленная 13-я участница.

Календарь с победительницей 2015 года найдете по этой ссылке.

Фото: Messe Friedrichshafen/Tuning World Bodensee, Zuma\TASS