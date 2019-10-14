В России начнут выпуск Mercedes без зеркал заднего вида

Зеркала заднего вида не всегда удобны. Водителям большегрузов, например, приходится постоянно крутить головой, да и протирать эти стеклышки необходимо регулярно. Поэтому обновленный Mercedes-Benz Actros будет лишен этого «пережитка». «Опцию» заменят высокотехнологичными камерами.

Оказывается, есть конструкция, которая может с успехом заменить то, что было незаменимо с момента изобретения автомобиля. Камера, установленная прямо в салоне и позволяющая шоферу не рассеивать внимание по сторонам, возьмет на себя функции зеркал. Об этом сообщает грузовое подразделение Mercedes-Benz в России.

Старт производства серии тяжелых грузовиков и седельных тягачей с инновационными опциями запланирован на конец 2019 — начало 2020 года. «Даймлер КАМАЗ Рус» информирует, что новый Actros получил сразу семь инноваций. Главная цель всех наворотов, как говорят в Mercedes-Benz, — сделать работу водителя легче, чтобы он меньше отвлекался на второстепенные задачи и мог сосредоточиться на главном — на дороге.

Итак, что же появится вместо широкоугольных зеркал заднего вида? Система MirrorCam, состоящая из двух направленных назад камер, изображения которых выводятся на экраны в кабине, расположенные на передних стойках. Линии разметки дисплея помогают водителю оценивать обстановку, а также выполнять маневрирование, повороты и перестроение. Кроме того, производитель уверяет, что подобная система «цифровых зеркал» значительно улучшает аэродинамику грузовика и круговой обзор.

Если после всех этих усовершенствований водитель не почувствует себя космонавтом в кабине космического корабля, то вряд ли его можно будет впредь вообще чем-нибудь удивить. Мультимедийная панель вместо приборной — не об этом ли мечтали дальнобойщики, бороздящие просторы дорожной вселенной? На самом деле не об этом, конечно, но вещь интересная все равно.

Улучшение аэродинамики благодаря отсутствию стандартных зеркал заднего вида позволяет дополнительно экономить до 1,3% топлива, уверяет производитель.

О беспилотных грузовиках других разработках Центра безопасности Mercedes-Benz читайте тут.

Фото: Daimler