Мрачные картинки людей с кровоподтеками и ссадинами, полученными в результате ДТП, появились на рекламных щитах в Москве.

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С начала октября «кровавых» билбордов в Москве установили уже несколько десятков. Таким образом столица решила бороться с аварийностью на дорогах. Идея принадлежит Московскому транспорту и Центру организации дорожного движения. Истории в приведенных мини-рассказах реальные, но исполнены актерами в гриме.

«Ехал по Третьему транспортному кольцу на электросамокате — попал под машину», — подписан плакат, на котором изображен мужчина с рукой в гипсе и кровоподтеками на лице и теле.

Проект ЦОДД о пострадавших в тяжелых ДТП называется #ПослеДТП. Чтобы люди не забывали о последствиях аварий, каждую неделю на билбордах столицы будет появляться новая история, сообщает Твиттер Центра организации дорожного движения.

Молодой человек с баннера не Алексей, а Александр, выяснила «Москва 24». На самокате по ТТК не гоняет, а работает в ЦОДД и считает, что даже если часть людей увидят этот плакат и продумают, что так не стоит делать, цель уже достигнута, считает он.

Реакция автомобилистов на эту социальную рекламу неоднозначная: кому-то идея нравится, а кто-то считает, что эти билборды пугают и отвлекают от дороги.