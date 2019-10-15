МЧС объяснило, как выживать в авариях

Некоторые советы кажутся весьма сомнительными и идут вразрез с тем, что советуют инструкторы по контраварийному вождению.

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МЧС РФ на своем сайте опубликовало инструкции, как вести себя в случае аварии, чтобы увеличить шансы на выживание.

Первым делом спасатели рекомендуют сохранять самообладание, что позволит «управлять машиной до последней возможности». Также они советуют напрячься и не расслабляться до полной остановки и пытаться избежать встречного удара, выбрав иное направление движения: «кювет, забор, кустарник, даже дерево — лучше идущего на Вас автомобиля». В случае же неизбежности столкновения МЧС напоминает, что лучше врезаться в препятствие всем бампером, чем его краем.

Перед ударом рекомендуется защитить голову. При этом на малых скоростях спасатели советуют «вдавиться в сиденье спиной и, напрягая все мышцы, упереться руками в рулевое колесо». Инструкторы же по контраварийному вождению, наоборот, предупреждают не делать так: в случае правильного наклона спинки сиденья водитель и так плотно упирается в кресло, давя ногой в педаль тормоза — при этом руки остаются свободными для управления автомобилем и руль не используется как поручень. В случае, если скорость машины составляет более 60 км/ч, а водитель не пристегнут ремнем, МЧС советует «прижаться грудью к рулевой колонке».

Переднему пассажиру рекомендуется закрыть голову руками и «завалиться на бок, распростершись на сиденье». Пассажирам, находящимся на заднем диване — «упасть на пол». При наличии в салоне ребенка его советуют накрыть собой.

После аварии в МЧС советуют осмотреться и понять, где в автомобиле вы находитесь, после чего убедиться в отсутствии возгораний и течей бензина. Затем, если двери заклинило, вылезти из машины через окна, «разбив тяжелыми подручными предметами», и отойти как можно дальше из-за риска взрыва. Находясь уже в безопасности, следует вызвать спасателей.

Если в ДТП есть пострадавшие, то спасатели советуют осмотреть их на предмет возможности транспортировки, переместить в безопасное место и оказать необходимую помощь: «устранить опасные для жизни пострадавшего состояния (шок, асфиксию, кровотечение)».

При этом МЧС напоминает, что ни в коем случае нельзя оставлять пострадавшего без помощи, так как это, кроме всего прочего, — уголовно наказуемое преступление. Также нужно, по возможности, сохранить все следы происшествия.

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Фото: Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Видео: МЧС РФ