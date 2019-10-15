Автомобиль каршеринга протаранил такси в центре Москвы
Минувшей ночью на улице Варварка произошла авария с участием двух автомобилей.
Материалы по теме
Мужчина зарегистрировался под чужим аккаунтом, после чего взял напрокат автомобиль BMW и отправился кататься вместе со своей подругой по ночной Москве. В какой-то момент водитель не справился с управлением и протаранил автомобиль такси. Парочка попыталась скрыться с места происшествия, но молодых людей вскоре задержали на Крымском Валу, стало известно РЕН ТВ.
В УГИБДД Москвы сообщили, что в результате аварии водитель каршерингового авто и его cпутница получили лишь незначительные травмы.
Фото: depositphotos.com
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter