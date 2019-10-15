Новый китайский кроссовер класса люкс появится весной
В марте следующего года в России начнутся продажи китайского кроссовера TXL премиального суббренда Chery — Exeed.
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Новый кроссовер Exeed TXL с удлиненной базой, который мы ожидали в России с середины лета, появится в марте 2020 года.
Автомобиль оснастят единственным бензиновым турбированным двигателем мощностью 190 л.с. и объемом 1,6 литра. Его плюсом является способность работать на 92-м бензине. Работать он будет в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, крутящий момент через который будет поступать на все колеса.
Новый для нас кроссовер имеет комфортабельный 5-местный салон, оснащенный самыми современными системами. Благодаря большим внешним габаритам (4775 мм в длину) и колесной базе, равной 2800 мм, салон автомобиля окажется также весьма вместительным.
В данный момент идет сертификация Exeed TXL для российского рынка. Пока неизвестно, как можно будет приобрести автомобили нового премиального бренда. Как вариант, на начальном этапе их представят в шоу-румах дилерских центров Chery.
В российском представительстве Chery не подтвердили информацию о появлении новой марки в России в марте, но и опровергать не стали, сказав, что выход намечен на "первое полугодие следующего года", и напомнив, что процесс сертификации, а также подготовки к продажам, достаточно трудоемкий.
«В настоящее время автомобиль проходит процедуру сертификации, а также ведутся и другие подготовительные работы, по выводу новой модели на рынок», — рассказали «За рулем» в пресс-службе «Чери автомобили Рус».
Что касается стоимости — она пока не объявлена, но на китайском рынке автомобиль предлагается по цене от 135 900 до 175 900 юаней (1 237 804 — 1 602 132 рубля).
- Непремиальным вариантом нового Exeed TXL является Chery Tiggo 8, тест-драйв которого вы найдете здесь.
Фото: Chery
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