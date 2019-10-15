Все как в классическом американском сценарии: ствол, Библия и американский флаг — эти неожиданные сувениры теперь получают в придачу к автомобилю марки Ford его покупатели в Америке.

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Необычная рекламная кампания получила название «God, Guns and America!». Ее развернул один из автосалонов Ford в Южной Каролине. И если с Библией и флагом более-менее все понятно, то как объяснить появление третьего компонента в подарочном наборе — винтовки производства Smith & Wesson.

В связи с последними событиями, когда выстрелы стали греметь чуть ли не в каждой пятой американской школе, выдача на руки автовладельцам такой вот мужской игрушки кажется шагом несколько опрометчивым. Однако в автосалоне утверждают, что все продумали. В действительности там не выдают оружие — закон же!

Клиент получает только ваучер, который он может потратить в оружейном магазине. Если человек не может или не хочет обладать винтовкой, он вправе набрать на эту же сумму ($400) спортивных товаров, что безусловный плюс. Как рассказал представитель дилера Carolina Ford, акция пользуется спросом у клиентов даже несмотря на тот факт, что недавно в США произошел очередной массовый расстрел. Необычный набор дарят всем клиентам Carolina Ford: и тем, кто тратит $50 000 на новенький пикап Ford F-150, и тем, кто приобрел недорогой подержанный Dodge из трейд-ин.