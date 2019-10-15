Слишком много вопросов! Таксист высадил пассажирку с двухлетним ребенком
ГУ МВД по Новосибирской области возбудило административное дело о побоях в отношении водителя такси. Мужчина бесцеремонно вышвырнул из автомобиля своих пассажиров, как только женщина стала задавать ему «неудобные» вопросы.
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Информацию о конфликте сначала опубликовал один из популярных пабликов в соцсети «ВКонтакте». 33-летняя жительница Новосибирска сообщила, что спор возник между нею и водителем тогда, когда она поняла, что приехал не тот сотрудник службы такси. В анкете, которую получила дама по рассылке, значилась одна фамилия, а на бейджике, который висел в салоне автомобиля, — другая. Пассажирка задумалась и решила поинтересоваться у водителя, почему он ездит под другим именем.
Этот вопрос почему-то вызвал у шофера шквал негодования. Якобы после этого водитель ударил по голове девушку и выкинул их с ребенком из машины. После чего жительница Новосибирска отправилась в правоохранительные органы.
Полицейские возбудили административное дело по статье КоАП РФ 6.1.1. «Побои». Она предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.
- Тем временем в службах такси назревают серьезные перемены.
Фото: Unsplash
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