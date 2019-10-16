Девушка, поехавшая продавать машину, найдена мертвой

Ее автомобиль обнаружен у перекупщиков, а сама она — мертвой в канализационном коллекторе.

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Следственный комитет опубликовал видео следственного эксперимента с убийцами 27-летней жительницы Екатеринбурга. Девушка отправилась продавать свой автомобиль 10 октября и пропала. Через некоторое время полицейские нашли ее автомобиль у перекупщиков, а через них вышли на предполагаемых убийц. Злоумышленники были задержаны. Ими оказались двое мужчин и одна женщина.

Тело убитой было обнаружено спрятанным в канализационном коллекторе в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Туда его сбросил один из преступников, в чем он сам признается на видео. Также мужчина сознается, что он с сообщниками изначально собирался отнять автомобиль, убив владелицу.

По факту убийства заведено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы).

Мэра одного из мексиканских городов привязали к пикапу и протащили по улицам.

Фото: Matthew Henry / Unsplash

Видео: Следственный комитет РФ