Средневековый самосуд: мэра привязали к машине — журнал За рулем

Средневековый самосуд: мэра привязали к машине

Автомобиль как средство расправы над представителем власти выбрали жители одного мексиканского городка. Они привязали мэра к пикапу и протащили по улицам.

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Это надо видеть: вот так губернаторы кладут асфальт!

«Дикий народ!» — скажут одни. «Ведь могут же!» — подумают другие, у кого представления о гражданском обществе несколько расходятся с общепринятыми.

А дело было так. Мэр мексиканского города Лас-Маргаритас Хорхе Луис Эскандон провинился перед народом. Он не выполнил обещание отремонтировать местные дороги. И тогда жители решили, что он должен посчитать каждую кочку, ухаб и выбоину лично. Но только не визуально, а тактильно.

В итоге градоначальник прочувствовал все несовершенства местного дорожного покрытия на собственной шкуре.

Как сообщает издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль. В итоге в столкновении с полицией пострадали как минимум 11 человек, еще около 30 крестьян были задержаны.

Эскандон же получил необходимую медицинскую помощь, и теперь, уверяют медики, его жизнь вне опасности. Ссадины и синяки заживут за пару недель.

Фото: El Heraldo

Видео: YouTube

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