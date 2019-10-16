Госномера заставят получать в день покупки
С 1 января 2020 года 10-дневный срок, в течение которого на новом автомобиле можно ездить без номерных знаков, отменяется.
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Покупатели автомобилей и других транспортных средств будут обязаны с 1 января 2020 года регистрировать их в день покупки. О новом правиле сразу устанавливать номерные знаки на новый автомобиль рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров.
«С 1 января 2020 года в силу вступает федеральный закон „О государственной регистрации транспортных средств“. В соответствии с его положениями новые автомобили будут проходить регистрацию в автосалонах, которые будут включены в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Автономера должны будут устанавливать при покупке машины в автосалонах, которые будут наделены правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера», — цитирует ТАСС полицейского.
Следует отметить, что обязанность получать госномера в день приобретения касается исключительно покупателей новых автомобилей. Машины с пробегом, а также другие транспортные средства, приобретаемые на вторичном рынке, смогут, как и сейчас, ездить без номерных знаков в течение 10 дней.
- Закон о получении номерных знаков у их изготовителей уже подписан Владимиром Путиным.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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