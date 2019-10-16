Сбил ребенка насмерть 45-летний сотрудник полиции. Он до сих пор работает в органах внутренних дел.

Материалы по теме Разгадана загадка «пьяного» мальчика

ДТП произошло еще 13 июля, но общественный резонанс новость получила только сейчас. Шестилетнего ребенка, ехавшего на велосипеде по проселочной дороге в селе Буйское Уржумского района Кировской области, сбил автомобиль, которым управлял 45-летний сотрудник полиции. Мужчина находился в отпуске и ехал на личном автомобиле по главной дороге населенного пункта, не нарушая правил. На одном из перекрестков со второстепенной дороги неожиданно выехал шестилетний ребенок. Мужчина не успел затормозить, мальчик получил травмы и, несмотря на оказанную первую помощь, умер.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Наехавший на ребенка полицейский прошел медосвидетельствование, и алкоголя в его организме не обнаружили, а вот в крови сбитого мальчика судмедэксперты нашли 0,51 промилле алкоголя. Более того, служебная проверка МВД показала, что предотвратить это происшествие было невозможно. Полицейского не отстранили от работы, он продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции.

Отец ребенка с заключением экспертов не согласен, он отказался подписывать документ, в котором говорилось о наличии алкоголя в крови ребенка, и видит нестыковки в расследовании дела. В ходе следствия поменялась фамилия сбившего ребенка водителя — с Мельникова на Меньшикова. И произошло это, по словам мужчины, после смены следователя, который вел дело.

Кроме того, следственный эксперимент был проведен некорректно — в нем участвовал ребенок гораздо старше и с большим велосипедом, тогда как погибший мальчик был худеньким и ехал на маленьком велосипеде.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль и дал поручение провести повторные экспертизы. Дело передано в отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по региону.

Напомним, в апреле 2017 года во дворе дома погиб шестилетний Алеша Шимко. В его крови тоже обнаружили алкоголь, но впоследствии судмедэксперта обвинили в халатности и приговорили к 10 месяцам исправительных работ.

Фото: depositphotos.com