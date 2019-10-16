Автомобиль и водитель: какие чувства их связывают — исследование — журнал За рулем

Автомобиль и водитель: какие чувства их связывают — исследование

Когда дело доходит до личного автомобиля, становится важной любая мелочь. Одна немецкая страховая компания попыталась выяснить, как автолюбители относятся к своему транспортному средству.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

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Обожание или рациональный подход? Как правило, люди в Германии не слишком эмоциональны, но только пока дело не касается их личного автомобиля. Это выяснилось в ходе исследования «Отношение к собственному автомобилю», проведенного институтом Forsa по заказу страховой компании CosmosDirekt.

Понятно, что, приобретая машину, покупатели в первую очередь думают о финансовых аспектах — 88% утверждают, что цена и высокая остаточная стоимость при перепродаже для них играют главную роль. Только на втором месте располагаются эмоциональные факторы, но без этого тоже никак!

Для 33% опрошенных автомобиль является «хорошим другом и компаньоном», и почти четверть из них гордятся своим транспортным средством. Порой отношения переходят в личные: 18% респондентов признаются, что иногда хвалят или ругают свою машину, причем встречаются и те, кто ее слегка поколачивает, в то время как 10% настолько ее любят, что дали ей имя, чаще всего ласковое.

На вопрос о том, считают ли они свое нынешнее транспортное средство «машиной мечты», только 5% ответили утвердительно.

Автомобилем мечты транспортное средство можно считать, по мнению респондентов, только если на нем установлен полный комплекс средств безопасности — 83%, он экологичен — 66%, максимально комфортен — 53% и если в нем присутствуют все современные электронные помощники водителя — 52%.

Фото: depositphotos.com

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Отзывы о LADA Vesta (25)

LADA 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Почти 3 года в пользовании (пробег 55к), кроме ТО ни копейки не вложил.

Недостатки:

Сборка салона могла быть и по-качественней. НЕ БЕРИТЕ РОБОТ, он ужасный, и ненадёжный. На механике вообще нет проблем

Комментарий:

Если не пугаетесь МКПП, можно брать.

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