В проводке Lada Vesta обнаружен дефект

АВТОВАЗ намерен проверить контакты аккумуляторов, стартеров и генераторов более 6 тыс. автомобилей.

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АВТОВАЗ проводит проверку 6212 автомобилей Lada Vesta, в электропроводке которых может присутствовать небольшой дефект. Все эти машины были проданы в период с 31 августа 2019 по 10 ноября 2019 года.

О проведении дополнительных осмотров подозреваемых в дефектности автомобилей говорится в предписании № 53–19 от 11.10.2019 «По контролю проводов» (номер дефектной детали 8450033749), пишет Лада.Онлайн. Машины будут проверяться во время обычных посещений сервисов официальных дилеров Lada. В частности, мастера осмотрят места «попадания термоусадочной трубки на рабочую поверхность контактов жгута проводов АКБ, стартера, генератора». Если контакты окажутся прикрыты неплотно, то жгуты проводов будут доработаны за счет завода-изготовителя.

«Это не сервисная кампания, а дополнительная задача при плановых проверках. Ничего критичного», — отметил руководитель пресс-центра АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

Ранее дефект был найден в модели Lada XRAY — автомобили могли перестать слушаться руля.

Фото: АВТОВАЗ