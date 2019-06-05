Lada XRAY отзывают из-за опасного дефекта

АВТОВАЗ объявил о начале сервисной кампании, касающейся автомобилей XRAY, купленных в этом году.

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В России отзывают 933 автомобиля Lada XRAY, которые были выпущены с января этого года по сегодняшний день. У них обнаружен серьезный дефект, который может привести к потере рулевого управления и как следствие к аварии.

После массовых жалоб АВТОВАЗ был вынужден признать наличие дефекта сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления и объявить отзыв неисправных автомобилей. Ремонтные работы подразумевают полную замену вала электромеханического усилителя рулевого управления.

Для устранения дефекта владельцам XRAY необходимо обратиться в сервис ближайшего официального дилера Lada, мастера которого устранят неисправность бесплатно, за счет завода-изготовителя.

О необходимости ремонта владельцев отзываемых XRAY оповестят официальные представители ПАО «АВТОВАЗ» по телефону или почте, но узнать об этом можно самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Предыдущая сервисная кампания АВТОВАЗа проводилась из-за неправильного оснащения машин на заводе.

Lada XRAY отзывается уже не первый раз. Ранее у автомобиля были обнаружены проблемы в подвеске.

Информацию о других отзывных кампаниях АВТОВАЗа можно найти здесь.

Фото: Lada

Видео: YouTube