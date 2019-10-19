После аварии водитель долго не мог сообразить, кто он и где находится.

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Некоторые автомобильные аварии выглядят весьма забавными, при условии, конечно, что в них никто не пострадал. Случайности порой настолько курьезны, что их можно использовать в комедийных фильмах или сериалах. Одна из таких аварий произошла на этой неделе в Белойте (США, штат Висконсин).

Тяжелый пикап Ram 1500 влетел в крышу дома, пока его хозяин спокойно смотрел вечерние программы по телевизору. Как сообщило местное издание Beloit Daily News, автомобиль ехал на большой скорости. В какой-то момент, по непонятным причинам, его 37-летний водитель Питер Брунер не смог справиться с управлением и съехал с дороги. Не снижая скорости, пикап нырнул в придорожную канаву и тут же выскочил из нее. Пролетев по дуге десяток метров, автомобиль врезался в крышу стоящего у дороги дома, проломил перекрытия и свесился в гараж. На фото хорошо видны следы пикапа на траве и место удара переднего бампера о землю.

В это время хозяин дома Джо Найра, сидя в гараже, смотрел футбол по телевизору. Обернувшись на грохот, он оказался буквально лицом к лицу с виновником аварии, как в каком-то юмористическом сериале. Комичности ситуации добавило то, что водитель долго не мог понять, что произошло и где он находится.

Позже выяснилось, что Брунер в момент аварии, да и до нее, был не в себе, то есть не в здравом уме и трезвой памяти. Прибывшие на место крушения пикапа полицейские арестовали водителя, который оказался закоренелым нарушителем да еще и под воздействием наркотиков. При себе у него была найдена марихуана и другие запрещенные вещества.

Беспечность некоторых водителей поражает. Например, в Англии был остановлен чудак с несколькими «грыжами» на колесе своей машины, которые могли взорваться в любой момент.

Фото, видео: YouTube