Старые классические автомобили — большая редкость, но в фильмах и сериалах иногда снимаются целые автопарки. Теперь мы знаем, откуда они берутся.

Материалы по теме 30 винтажных Porsche остались без хозяина

Задумывались ли вы когда-нибудь, где киношники берут классические автомобили для съемок фильмов и сериалов? Бывают сцены, в которых участвуют сразу несколько десятков старых машин в отличном состоянии. Причем они не всегда являются интересными для коллекционеров, — речь о самых заурядных моделях прошлого, которые особо никто не берег.

Оказывается, существуют компании, которые специализируются на поставках старых автомобилей на съемочные площадки. При этом в парке у них может не быть ни одного автомобиля, но есть специальная книжечка с адресами, телефонами и именами владельцев разных машин. Одной из таких фирм является Y’allywood Film Cars. «Послужной список» компании впечатляет: благодаря ей нужные автомобили получили десятки фильмов, начиная с картины «Поймай меня, если сможешь» и заканчивая сериалом «Очень странные дела».

Говоря о хите Netflix, компания Y'allywood Film Cars смогла сделать невероятное. В третьем сезоне она собрала на парковке около 70 старых автомобилей.

... Все началось в 2002 году, когда основатель компании Бет Эйлвард купила кабриолет Rambler 1961 года. Позже автомобиль снялся в фильме «Американская мечта», а пока машина была в кадре, Бет, пообщавшись с хозяевами других старых машин, выяснила, что в киноиндустрии есть постоянно растущий спрос на автомобили других эпох, который сложно удовлетворить: содержать подобные гаражи очень накладно, а искать частников, «когда приспичит», сложно и долго.

В итоге девушка переехала в Атланту (штат Джорджия), где на съемках фильма «Остановись и гори» встретилась с коллекционером классических автомобилей Джиной Лопеман. Девушки решили создать группу в Facebook, где владельцы классических автомобилей могли бы общаться и делиться информацией о предстоящих съемках. В конечном итоге группа получила название Y'allywood Film Cars и сегодня насчитывает около 200 участников, включая тех, у кого в коллекции находится до 25 автомобилей.

Благодаря сообществу киностудии получили легкий доступ к широкому ассортименту разных транспортных средств, начиная от классических автомобилей и маслкаров до относительно редких современных, наподобие Tesla Model S.

С полной коллекцией Y'allywood Film Cars вы можете ознакомиться на сайте компании.

Полюбоваться старыми машинами вы можете в любое время — в Москве открылся новый музей ретроавтомобилей с 70 уникальными экспонатами.

Фото: Netflix / «Очень странные дела»