Сегодня, в 15:59 «Извините, если этих денег не хватит»: трогательная история ДТП Виновник отдал за ущерб всё, что у него с собой было.
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Об этой истории поведал на Фейсбуке потерпевший автовладелец. Курьез ситуации заключается в том, что он совсем не был раздосадован случившимся, а наоборот — радовался, что обрел веру в людей.
Мужчина припарковал свой автомобиль
и куда-то ненадолго отлучился, а когда вернулся, обнаружил, что передний бампер поцарапан. На стекле он нашел записку от неизвестного, который извинялся за причиненный ущерб: «Извините, я поцарапал вашу машину. Это все деньги, которые у меня сейчас есть. Извините, что этого недостаточно».
К записке была приложена купюра в 100 ринггитов (около 1500 рублей). Этого вряд ли достаточно, чтобы отремонтировать автомобиль. Но владелец был тронут искренностью и написал об этом в Фейсбуке, надеясь, что виновник происшествия увидит, что его извинения приняты.
«Благослови, Аллах, этих честных людей, надеюсь, им все вернется. Пусть каждому повезет встретить таких же порядочных водителей на дороге», — написал потерпевший водитель на своей страничке в соцсети. Фото: worldofbuzz.com
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