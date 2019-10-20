Детский мини-караван собираются продать на аукционе.

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Porsche, Mercedes, Ford, Audi или Jeep... — существует много детских копий машин известных брендов. Но трейлеры для детских автомобилей — большая редкость. Британский аукционный дом H&H выставил такой на торги 16 октября: детский электромобиль Land Rover с трейлером той же фирмы продают парой.

Буксировочная машина Toylander Land Rover — это игрушечная версия с электроприводом, похожая на модели Land Rover, выпускавшихся с 1958 по 1961 год. По словам производителя, автомобиль способен перевезти двух детей или одного взрослого.

Аукционная копия датируется 2012 годом и в этом году была полностью отреставрирована. Темно-зеленый автомобиль отполировали до блеска и снабдили эмблемой Land Rover спереди, сзади и на руле. Еще большую аутентичность обеспечивают фары, задние фонари и номерной знак. Кроме того, на капоте игрушечного автомобиля установлено запасное колесо.

Кстати, стоит такой автомобиль-игрушка около 4770 евро. Toylander Land Rover рассчитан на питание от двух 24-вольтовых батарей. По заявлению производителя и аукционного дома, он развивает скорость до 8 км/ч.

«Тойландер» продается с игрушечным прицепом-караваном, высота которого 1,25 метра, он оборудован всем, что настоящий путешественник ожидает от компактного каравана. Если вы заглянете в него (войти сможет только ребенок), то первое, что заметите, — маленькая деревянная игрушечная кухня. Она оснащена двумя нарисованными конфорками и небольшой раковиной. Внизу есть шкафчик для хранения игрушечной посуды. Предусмотрены даже три режима регулировки для рукояток включения конфорок. В игрушечном караване есть компактный гостиный уголок, а самое уютное местечко в нем — диванчик, окруженный тремя большими окнами. Вентиляционные отверстия обеспечивают достаточное количество воздуха внутри, и, как это практикуется и в настоящих караванах, обеденный стол можно сложить, создав зону отдыха.

Внутреннее пространство любовно украшено красивыми шторами, а на кухоньке есть игрушечная посуда и пластиковые овощи. Все как на самом деле, только понарошку. Чьим-то детям очень повезет.

Американка превратила свой Subaru Outback в дом на колесах. Правда, там нет душа и туалета, но в целом — это «помещение», в котором короткое время можно просуществовать.



Фото: H&H

